Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 11:39

"Güneşin Kızları", "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlarla tanınan Burcu Özberk, set arasında karavanında geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından yayımladı. Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısıyla dans eden 36 yaşındaki oyuncu, enerjik ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinin ilgisini çekti.

Karavanında çektiği videoyla gündeme gelen Özberk'in kısa üstü ve rahat pantolonuyla sergilediği fit görünümü de sosyal medyada konuşuldu. Özel hayatına ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde yanıt veren oyuncu ise şu sıralar işine odaklandığını belirterek "Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.