UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Set molasında karavanın kapısını açıp coştu! Burcu Özberk’in “Bangır Bangır” dansı ve fit hali gündem oldu

Set molasında karavanın kapısını açıp coştu! Burcu Özberk’in “Bangır Bangır” dansı ve fit hali gündem oldu

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, set karavanında Gülşen’in “Bangır Bangır” şarkısıyla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun neşeli tavırları, enerjik dansı ve fit görünümü takipçilerinin ilgisini çekti.

"Güneşin Kızları", "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlarla tanınan Burcu Özberk, set arasında karavanında geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından yayımladı. Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısıyla dans eden 36 yaşındaki oyuncu, enerjik ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinin ilgisini çekti.

Karavanında çektiği videoyla gündeme gelen Özberk'in kısa üstü ve rahat pantolonuyla sergilediği fit görünümü de sosyal medyada konuşuldu. Özel hayatına ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde yanıt veren oyuncu ise şu sıralar işine odaklandığını belirterek "Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

Bunlar da Var

Aksaray'da zincirleme kaza: Işıklarda bekleyen araçları biçip olay yerinden kaçtı
Aksaray'da zincirleme kaza: Işıklarda bekleyen araçları biçip olay yerinden kaçtı
Bandırma'da park halindeki TIR'a çarptı: 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Ö. hayatını kaybetti
Bandırma'da park halindeki TIR'a çarptı: 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Ö. hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de otomobil motosikletle çarpıştı: 21 yaşındaki Emre Seyhat can verdi
Küçükçekmece'de otomobil motosikletle çarpıştı: 21 yaşındaki Emre Seyhat can verdi
Özgür Özel A Haber'i hedef aldı: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''
Özgür Özel A Haber'i hedef aldı: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle