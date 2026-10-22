Set molasında karavanın kapısını açıp coştu! Burcu Özberk’in “Bangır Bangır” dansı ve fit hali gündem oldu
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, set karavanında Gülşen’in “Bangır Bangır” şarkısıyla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun neşeli tavırları, enerjik dansı ve fit görünümü takipçilerinin ilgisini çekti.
"Güneşin Kızları", "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlarla tanınan Burcu Özberk, set arasında karavanında geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından yayımladı. Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısıyla dans eden 36 yaşındaki oyuncu, enerjik ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinin ilgisini çekti.
Karavanında çektiği videoyla gündeme gelen Özberk'in kısa üstü ve rahat pantolonuyla sergilediği fit görünümü de sosyal medyada konuşuldu. Özel hayatına ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde yanıt veren oyuncu ise şu sıralar işine odaklandığını belirterek "Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin