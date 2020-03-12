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Ece Erken, yasak aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evini basıp... Şoke eden video!

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu yasak aşkında ikinci perde! Canlı yayında, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." şeklinde açıklama yapan Ece Erken, daha sonra, "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" demişti. Erken'in bu sözleri üzerine Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yakın zamanda çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ece Erken, yasak aşk ile anılırken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'dan şoke eden video geldi. Ece Erken'in videosu kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

12.03.2020 16:49 - Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





