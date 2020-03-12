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Ece Erken, yasak aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evini basıp... Şoke eden video!
Ece Erken, yasak aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evini basıp... Şoke eden video!
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu yasak aşkında ikinci perde! Canlı yayında, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." şeklinde açıklama yapan Ece Erken, daha sonra, "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" demişti. Erken'in bu sözleri üzerine Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yakın zamanda çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ece Erken, yasak aşk ile anılırken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'dan şoke eden video geldi. Ece Erken'in videosu kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.
12.03.2020 16:49
- Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49
Ece Erken skandal ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, canlı yayında yaptığı açıklamalarla pes dedirtirken, aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu'dan gelen video herkesi şoke etti.
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Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak video, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'dan geldi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yarattı.
Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurdu.