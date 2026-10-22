Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra tarihi hamle! 1999’daki o şarkıyı söyledi yer yerinden oynadı

Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı

Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı