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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten karavan paylaşımı: Bangır Bangır şarkısıyla dans edip o anları yayınladı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten karavan paylaşımı: Bangır Bangır şarkısıyla dans edip o anları yayınladı

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Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Burcu Özberk karavanındaki neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı. Dizisi hakkında final iddiaları konuşulurken moralli olduğu görülen ünlü oyuncu Gülşen'in Bangır Bangır şarkısı eşliğinde dans etti. Videonun altına "İşte böyle bir gün" notunu ekleyen Özberk'in neşeli paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Magazin

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