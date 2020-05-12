Sermiyan Midyat'ın darbettiği Sevcan Yaşar o anları anlattı: Tekmeleyip sürükledi, beni darp edilmiş halde kapıcı buldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas'ın eşi Esra karakteri ile sevilen oyuncu Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü. Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Sermiyan Midyat ile yollarını ayıran Sevcan Yaşar'ın karakola giderek şikayetçi olmasının ardından ortaya çıkan olay sonrasında Sermiyan Midyat'a sosyal medyadan tepki yağdı. İlk açıklamayı avukatı aracılığıyla yapan Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü dehşet gecesini anlattı. İşte Sevcan Yaşar'ın korku dolu anları...
Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı. Önceki gece birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen Yaşar, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda aldı. Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü gerekçesiyle Midyat'tan şikayetçi oldu.
İLİŞKİSİNİ NOKTALAMAK İSTEDİ…
Avukatı, genç oyuncunun o gece yaşadıklarını anlattı: "Sevcan, 4 Mayıs'ta birlikte yaşadıkları konutta ilişkisini noktalamak istedi.
Fakat Sermiyan Midyat'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sevcan, 155 Polis İmdat'ı' aradı.
Ardından polisler gelip tutanak tuttu ve Sevcan onların eşliğinde hastaneye sevk edildi. Sevcan, emniyet müdürlüğünde de Midyat'ın tehditlerine maruz kaldı fakat tüm baskılara rağmen geri adım atmayıp ondan şikayetçi oldu."
"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim. 4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı."
"Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı. Sürükleme sırasında kolumda kas yırtığı oluştu. Bu durum, darp raporumda ayrıntılı şekilde mevcut. O an yaşanan gürültü patırtıyı kapıcı da duymuş. Beni kapıda darp edilmiş halde bulan kişi de kapıcıydı. Sonra polisler geldi. Eve çıkıp gerekli işlemleri yaptılar. Polis ardından beni hastaneye götürdü, muayene edildim ve darp raporu verildi. "