Sermiyan Midyat'ın darbettiği Sevcan Yaşar o anları anlattı: Tekmeleyip sürükledi, beni darp edilmiş halde kapıcı buldu

"Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı. Sürükleme sırasında kolumda kas yırtığı oluştu. Bu durum, darp raporumda ayrıntılı şekilde mevcut. O an yaşanan gürültü patırtıyı kapıcı da duymuş. Beni kapıda darp edilmiş halde bulan kişi de kapıcıydı. Sonra polisler geldi. Eve çıkıp gerekli işlemleri yaptılar. Polis ardından beni hastaneye götürdü, muayene edildim ve darp raporu verildi. "