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"20 yaşında gibisiniz" Aydan Şener bikinili pozuyla ortalığı salladı! Fiziğiyle göz kamaştırdı

"20 yaşında gibisiniz" Aydan Şener bikinili pozuyla ortalığı salladı! Fiziğiyle göz kamaştırdı
05.07.2022 10:12 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:12

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1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı sene Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aydan Şener, Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım attı. Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kuran Şener, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şener, her sene olduğu gibi bu yaz da bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken 59 yaşındaki oyuncu için "Yıllar ona işlemiyor", "20'likleri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı. İşte Aydan Şener'in sosyal medyaya damga vuran tatil pozu...

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1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra bir süre mankenlik yapan Aydan Şener, 1983'te "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı. Özellikle Çalıkuşu filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Şener, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu süreçte, sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şener, her sene olduğu gibi bu yaz da bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken 59 yaşındaki oyuncu için "Yıllar ona işlemiyor", "20'likleri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.

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