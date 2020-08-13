Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

13.08.2020 13:03

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Seçil Gür ile birlikteliğine kaldığı yerden devam eden Serdar, eski eşini özlediği yönünde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ortaç'ın eski eşi İrlandalı güzel Chloe loughnan, mayolu pozlarının ardından bu kez de annesi ile adından söz ettirdi. Chloe Loughnan'ın annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlamasının ardından anne-kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu. 45 yaşındaki annenin genç görünümü ise, 'Adeta ikiz gibisiniz' dedirtti.