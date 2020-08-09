Ahmet Kural'dan sürpriz sonlu spor videosu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik karın kaslarıyla dikkat çekti

09.08.2020 13:28

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile spor yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 30 yaşındaki avukat sevgilisi ile aşkı dolu dizgin devam eden 37 yaşındaki Ahmet Kural'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti. Ahmet Kural'ın sürpriz sonlu spor videosunda sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in karın kasları dikkat çekti. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin spor yaparken ki halleri...

Ahmet Kural Instagram hesabındans evgilisi ile spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Videonun sonunda kafasını duvara çarpmış gibi yapan Ahmet Kural'a sevgilisi Çağla Gizem Çelik gülerek tepki verdi.