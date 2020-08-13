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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Seçil Gür ile birlikteliğine kaldığı yerden devam eden Serdar, eski eşini özlediği yönünde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ortaç'ın eski eşi İrlandalı güzel Chloe loughnan, mayolu pozlarının ardından bu kez de annesi ile adından söz ettirdi. Chloe Loughnan'ın annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlamasının ardından anne-kızın benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu. 45 yaşındaki annenin genç görünümü ise, 'Adeta ikiz gibisiniz' dedirtti.

13.08.2020 12:02 - Son Güncelleme: 13.08.2020 12:02
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Chloe, Instagram hesabından yayınladığı son karede dikkatleri üzerine çekti ve ilginç bir yorum aldı.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

45 yaşındaki annesi Lucy Loughnan ile fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki Chloe'nin bu pozuna yapılan en ilginç yorum "İkizler" mesajı oldu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

Anne-kızın bikinili fotoğrafını görenler ise oldukça şaşırdı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

İşte ünlülerin anneleri...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile annesinin bikinili fotoğrafı şoke etti! 'İkiz gibisiniz'

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

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