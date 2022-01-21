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Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış...

Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış...
21.01.2022 10:50

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Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış... Yıllar sonra bomba itiraf ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan geldi. 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba diyen ünlü şarkıcı, Bilsem Ki, Mesafe, Dansöz, Poşet, Ben Adam Olmam gibi dillere pelesenk olan birçok şarkıyla 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı bir isim. Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, katıldığı bir programda bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç son dönemde Sadakatsiz dizisiyle öne çıkan Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi. Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm'ü Cansu Dere'ye yazdığını da itiraf etti.

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