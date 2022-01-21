Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış... Yıllar sonra bomba itiraf: "Cansu mahvedecek beni ama..."
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış... Yıllar sonra bomba itiraf ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan geldi. 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba diyen ünlü şarkıcı, Bilsem Ki, Mesafe, Dansöz, Poşet, Ben Adam Olmam gibi dillere pelesenk olan birçok şarkıyla 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı bir isim. Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, katıldığı bir programda bir itirafta bulundu. Serdar Ortaç son dönemde Sadakatsiz dizisiyle öne çıkan Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi. Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm'ü Cansu Dere'ye yazdığını da itiraf etti.
"CANSU MAHVEDECEK BENİ AMA..."
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış... Yıllar sonra bomba itiraf Serdar Ortaç'tan geldi.
"2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim" diyerek dikkat çeken Serdar Ortaç katıldığı bir programda itirafıyla şaşırttı. Serdar Ortaç yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.
Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Cansu Dere'ye platonik aşıktım" dedi. Ortaç bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını açıkladı. Şarkıda"Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri yer alıyordu.
1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına adım atan ve 1996'da ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu sevenleriyle buluşturan Serdar Ortaç itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.