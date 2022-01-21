Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkısını meğer Cansu Dere için yazmış... Yıllar sonra bomba itiraf: "Cansu mahvedecek beni ama..."

Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Cansu Dere'ye platonik aşıktım" dedi. Ortaç bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını açıkladı. Şarkıda"Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri yer alıyordu.