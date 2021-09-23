Haberler Magazin Videoları Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Ünlü şarkıcıdan özür videosu geldi

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Ünlü şarkıcıdan özür videosu geldi

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Ünlü şarkıcıdan özür videosu geldi
23.09.2021 17:39 - Son Güncelleme: 23.09.2021 17:39
Ana Sayfa 02:54
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 00:57
Merkez Bankası faiz kararını...
Ana Sayfa 04:12
Sarıyer'de faciadan dönüldü!...
Ana Sayfa 00:15
Sadakatsiz niye yok, neden...
Ana Sayfa 04:33
Acun tarafını seçti! İşte O...
Ana Sayfa 03:29
Samyeli'nin kızı Derin o...
Ana Sayfa 00:28
‘Yakışıklı badyguardımla...
Ana Sayfa 00:40
''1 aylık 6 aylık bebeklere...
Ana Sayfa 00:42
CHP'de düğmeye basıldı!...
Ana Sayfa 02:18
5 general istifa etti...
Ana Sayfa 01:58
İstanbul’da sağanak sonrası...
Ana Sayfa 01:59
Başpikoposa ‘’Türkevi’’...

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı, o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Serdar Ortaç'a tepkiler çığ gibi büyüyor... Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve sarf ettiği sözlerle Beşiktaş taraftarını karşısına aldı. Maçın bitmesinin ardından müziği yarıda kesen Serdar Ortaç sözleri ile herkesi şoke etti! Yaşananların ardından Serdar'dan özür videosu geldi.


"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Ünlü şarkıcı, büyük tepkiye neden olan sözleri için bir özür videosu paylaştı

Ortaç, "O gece Adana'da konserim vardı. Seyircilerde biri telefonunu gösterdi. Israrla 'Adana bu hafta koydu çocuğu, ağzına s...tı' gibi ısrarla bunu söyle abi dedi. Bende bu hafta Adana ağzına s..tı helal olsun Adana, şimdi size bir şarkı söylüyorum dedim. Yani ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmemm. Futbola bakmam bile. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senelik dostum. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok." dedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA