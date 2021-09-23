Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Ünlü şarkıcıdan özür videosu geldi

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı, o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Serdar Ortaç'a tepkiler çığ gibi büyüyor... Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve sarf ettiği sözlerle Beşiktaş taraftarını karşısına aldı. Maçın bitmesinin ardından müziği yarıda kesen Serdar Ortaç sözleri ile herkesi şoke etti! Yaşananların ardından Serdar'dan özür videosu geldi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Ünlü şarkıcı, büyük tepkiye neden olan sözleri için bir özür videosu paylaştı

Ortaç, "O gece Adana'da konserim vardı. Seyircilerde biri telefonunu gösterdi. Israrla 'Adana bu hafta koydu çocuğu, ağzına s...tı' gibi ısrarla bunu söyle abi dedi. Bende bu hafta Adana ağzına s..tı helal olsun Adana, şimdi size bir şarkı söylüyorum dedim. Yani ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmemm. Futbola bakmam bile. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senelik dostum. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok." dedi.