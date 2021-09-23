Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı, o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Serdar Ortaç'a tepkiler çığ gibi büyüyor... Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve sarf ettiği sözlerle Beşiktaş taraftarını karşısına aldı. Maçın bitmesinin ardından müziği yarıda kesen Serdar Ortaç sözleri ile herkesi şoke etti!
SERDAR'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Salı akşamı oynanan olaylı maçta Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmişti. Maçın ikinci yarısında futbol sahalarında eşine zor rastlanılacak bir geri dönüş geldi. Vargas'ın frikik golüyle durumu 3-1'e getiren Adana Demirspor, Balotelli'nin oyuna girmesiyle maçı çevirdi.
Mario Balotelli, Adana Demirspor adına attığı golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek beynini gösterdi. Sergen Yalçın 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında Balotelli için 'Bu arkadaşın beyni yok, beyni olsa bu tarz hareketler yapmaz.' demişti.
Balotelli attığı golün ardından Sergen Yalçın'a o sözleri hatırlattı. 90+6. dakikada Balotelli'nin indirdiği topu Britt Assombalonga ağlara gönderdi ve Adana Demirspor 3-3'lük beraberliği yakaladı!
Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana'da sahne aldığı mekanda, 3-0'dan dönüş yapan Adana Demirsporluları kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.
ŞARKIYI KESTİ, ARGO KONUŞTU
Serdar Ortaç şarkısını kesip, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullandı.