Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK’den suç duyurusu gecikmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

SERDAR'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Serdar Ortaç Beşiktaş taraftarını kızdırdı o sözler hakkında BJK'den suç duyurusu gecikmedi! Salı akşamı oynanan olaylı maçta Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmişti. Maçın ikinci yarısında futbol sahalarında eşine zor rastlanılacak bir geri dönüş geldi. Vargas'ın frikik golüyle durumu 3-1'e getiren Adana Demirspor, Balotelli'nin oyuna girmesiyle maçı çevirdi.