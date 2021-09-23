Serdar Ortaç'ın Beşiktaş'a hakaret edip hareket çektiği video sosyal medyayı salladı! Beşiktaş’tan Serdar Ortaç açıklaması: “Hukuki...''

Serdar Ortaç'ın Beşiktaş'a hakaret edip hareket çektiği video sosyal medyayı salladı! Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada Beşiktaş'lı taraftarların küplere bindiği görüntüler ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp, 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Peki; Serdar Ortaç Beşiktaş'a ne dedi? İşte o anlar...

Beşiktaş Kulübü, bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.