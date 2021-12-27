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Seray Sever'den hamilelik açıklaması! Canlı yayında ikiz bebek müjdesi verdi! ''Birinin adı Sofia...''

Seray Sever'den hamilelik açıklaması! Canlı yayında ikiz bebek müjdesi verdi! ''Birinin adı Sofia...''
27.12.2021 12:11

OTOMATİK OYNAT

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Seray Sever'den hamilelik açıklaması! Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle yatak pozları günlerce konuşulan Seray Sever'den müjdeli haber geldi. Sever canlı yayında ikiz bebek müjdesi verdi. Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. 2 yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Ben hep ikiz bebek istiyordum. Allah şu ana kadar gönlümüze göre verdi. Kızlardan birinin adı Sofia diğerinin daha belli değil." dedi.

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Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı. Seray Sever'in hamile olduğu ortaya çıktı.

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyor. Gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever hamile olduğunu doğruladı.

2.Sayfa programına telefonla bağlanan Sever heyecanını sevenleriyle paylaştı. İkiz bebek beklediğini açıklayan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:
"Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Doktorlarla görüştüm, birtakım süreçlerden geçtim. Çok dua ettik Allah da nasip etti. Çok başındayız, duyulsun istemiyordum ama duyuldu. Şu an Bodrum'dayız...

Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Ben hep ikiz bebek istiyordum. Allah şu ana kadar gönlümüze göre verdi. Kolay aşamalardan geçmedik, çok çabaladık.

Şimdi bebeklere konsantreyiz, değişik bir ruh haline girdik. Çok dikkatliyiz... Cinsiyetleri şu an kız görünüyor ama ilerleyen süreçte ne olur bilemiyorum.

Sekiz, dokuz kez bebek için denedik ama olmadı. Vücudum çok yoruldu. 2 yıl ara vermiştim, bazen vücudu rahat bırakmak lazım. Umutsuzluğa düştüğüm anlar da oldu. Ama şimdi çok mutuyuz. Çok güzel bir duyguymuş, işime gücüme konsantre olduğun için çok ertelemiştim bu aşamaya gelmek bile benim için çok kıymetli.

Adaklarım vardı, onları yerine getireceğiz. Kızlarının birinin adı Sofia diğerinin daha belli değil."

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