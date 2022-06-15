Seray Sever ‘’kızlarımızın ilk fotoğrafları’’ ikizlerini paylaştı! Alya ile Sofia sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen Nisan ayında evliliklerini iki çocukla taçlandırmış ve ikiz kızları Alya ile Sofia'yı kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne Seray Sever, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medyada ilgi odağı olan Alya ile Sofia'ya aralarında Gonca Vuslateri, Selçuk Yöntem, Safiye Soyman, Şükran Ovalı'nın da bulunduğu birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Seray Sever'in güzeller güzeli ikizleri...