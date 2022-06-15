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Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen Çağla Şikel açıklaması: Arkadaş değiliz...

Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen Çağla Şikel açıklaması: Arkadaş değiliz...
15.06.2022 19:08 - Son Güncelleme: 15.06.2022 19:08

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Ünlü şarkıcı Emre Altuğ YouTube'de yayınlanan Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Eski eşi Çağla Şikel ve çocukları ile ilişkisinin nasıl olduğunu hakkında  açıklamalarda bulundu. Altuğ, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değiş onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.

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