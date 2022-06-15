Haberler Magazin Videoları Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
15.06.2022 22:54 - Son Güncelleme: 15.06.2022 22:54

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20 günlükken hastaneye kaldırılan Sinem Kobal'ın bebeği Leyla herkesi korkuttu. İlk kızı Lalin'in ardından ikinci kızı Leyla'yı da kucağına alan güzel oyuncu sosyal medya gündeminde. Kobal'ın Kerem adında bir erkek kardeşi var. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler, "Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz" yorumları yapıyor. Kerem'in bir dönem ablası Sinem ile birlikte Selana dizisinde rol aldığını görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal...

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