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Seray Sever karnı burnunda pozları peş peşe paylaştı!

Seray Sever karnı burnunda pozları peş peşe paylaştı!
25.03.2022 23:45

OTOMATİK OYNAT

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2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sever, 8 Mart'ta koronavirüs nedeniyle vefat eden babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsılmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlayarak içinde bulunduğu duruma dair bir yazı kaleme aldı. Nefise Karatay, Sinem Kobal, Gülben Ergen, Ivana Sert gibi isimler ise paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte son halini yayınlayan Seray Sever'in o paylaşımı...

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