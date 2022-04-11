RAMAZAN İMSAKİYE
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Şener Şen'in gözlerden sakındığı kızı Bengü Şen babasının kopyası çıktı!

Şener Şen'in gözlerden sakındığı kızı Bengü Şen babasının kopyası çıktı!
11.04.2022 12:30

OTOMATİK OYNAT

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Çöpçüler Kralı'nın Zabıta Şakir'iydi! Tosun Paşa, Davaro, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kuran Yeşilçam oyuncusu Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği Süt Kardeşler'in yayınlanması üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 6 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya gelen usta oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Şen hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun kızını görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kız için "Yok böyle benzerlik", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Şener Şen'in kızı Bengü...

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