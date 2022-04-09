RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Süt Kardeşler'in Hüsamettin'i Şener Şen'in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal'la efsaneleşen...

Süt Kardeşler'in Hüsamettin'i Şener Şen'in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal'la efsaneleşen...

Çöpçüler Kralı'nın Zabıta Şakir'iydi! Tosun Paşa, Davaro, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kuran Yeşilçam oyuncusu Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği Süt Kardeşler'in yayınlanması üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 6 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya gelen usta oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Şen hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun kızını görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kız için "Yok böyle benzerlik", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Şener Şen'in kızı Bengü...

09.04.2022 10:01 - Son Güncelleme: 09.04.2022 10:01
Süt Kardeşler’in Hüsamettin’i Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal’la efsaneleşen...

Yer aldığı yapılar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği Çöpçüler Kralı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.

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Süt Kardeşler’in Hüsamettin’i Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal’la efsaneleşen...

Şen hayranları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 79 yaşındaki oyuncunun özellikle aile hayatı merak edildi.

Süt Kardeşler’in Hüsamettin’i Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal’la efsaneleşen...

Şen hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun kızını görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kız için "Yok böyle benzerlik", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.

Süt Kardeşler’in Hüsamettin’i Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal’la efsaneleşen...

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Süt Kardeşler’in Hüsamettin’i Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal’la efsaneleşen...

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