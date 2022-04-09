Süt Kardeşler’in Hüsamettin’i Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Babasının kopyası! Kemal Sunal’la efsaneleşen...

Yer aldığı yapılar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği Çöpçüler Kralı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.