Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Meğer birçok projede yer almış...

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Kadir İnanır'ın deri ceketinden Türkan Şoray'ın yazmasına her detayıyla hafızalara kazınan filmde Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündem oldu. "Sevgi emektir" repliği dilden dile dolaşan filmde küçük yaşına rağmen sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Samet'in kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkına döndü. Bakın filmde erkek çocuğu canlandıran ve yıllar sonra Vizontele Tuuba, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol alan kadın oyuncu kim...