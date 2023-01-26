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Selin Ciğerci'den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu!

Selin Ciğerci'den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu!
26.01.2023 11:39 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:39

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İki kez evlenip boşandığı Selin Ciğerci ile bir dönem bebek düşünen Gökhan Çıra ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den tek kelimelik bir paylaşım geldi. Yaşananların ardından Gökhan Çıra'nın kızına açılan sosyal medya hesabı ve hesabı Selin Ciğerci'nin de takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı. Bebeğin adındaki detay ise şaşkına çevirdi.

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