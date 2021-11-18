Selen Görgüzel kocasından izin isteyip partneriyle uluorta öpüştü! Hamdi Alkan nereye gideceğini şaşırdı

Kocasından izin istedi bir başkasıyla uluorta öpüştü! Selen Görgüzel 'sanat için' dedi Hamdi Alkan nereye gideceğini şaşırdı... Selen Görgüzel yine ilginç bir olayla gündemde. 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı oyunu sergileyen Selen Görgüzel'e usta oyuncular İrfan Kangı ve Orçun Kaptan eşlik ediyor. Önceki akşam Selen Görgüzel'i izlemeye gelenler arasında kendisi gibi oyuncu olan eşi Hamdi Alkan'da vardı. Oyun gereği öpüşme sahnesi olunca ortalık bir anda karıştı.

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan 2014 Yılında Evlenmişlerdi...

2014 yılında ünlü komedyen ve yönetmen Hamdi Alkan'la hayatını birleştiren 42 yaşındaki şarkıcı, oyuncu Selen Görgüzel 203 bin takipçili Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımların yanı sıra şu sıra 'Seviyorsan Ayrıl Bence' oyununda yaşananlarla konuşuluyor.

Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, eşi Hamdi Alkan kendisini izleyince zor anlar yaşadı.

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, "Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz" dedi.

Partnerinin sözlerinden sonra konuşan Selen Görgüzel Alkan ise eşine dönerek "Sanat için. Oyuncu da oynamak zorunda" dedi. Eşlerinden onay alan ikili rol gereği öpüştü.

"KONUŞACAK BİR ŞEYİM YOK"

Hamdi Alkan, oyun sonrası basın mensuplarının röportaj teklifini geri çevirdi.

Konuşmak istemeyen Alkan, "Onların oyunu konuştular. Benim konuşacak bir şeyim yok. Güzel bir oyundu. Çok teşekkür ederim" dedi.

Selen Görgüzel, "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna "Hiç göstermedim. Hamdi Bey'e işimi, kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım" ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel Kimdir?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel'in bu evlilikten İlknaz adında bir kızı var.