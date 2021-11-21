Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele!
Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi! Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Engin'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Eyüboğlu'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalanan Oğulcan Engin'in haftalar sonra genç oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. İşte annesine kendi ilişkisi hakkında konuşma yasağı getiren Oğulcan Engin'in Miray Daner ile el ele görüntülendiği o anlar...
21.11.2021 10:32
- Son Güncelleme: 21.11.2021 11:42
Seda Sayan'ın oğlu 'anasının oğlu' dedirtiyor! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner ile ilk kez el ele görüntülendi!
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen ve annesi Seda Sayan'a konuyla ilgili konuşma yasağı getiren Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'dan ayrıldıktan sonra hayatına aldığı yeni isimlerle adından söz ettiriyor.
Son olarak oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Oğulcan Engin önceki akşam sevgilisi ile kameralara yakalandı.
Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Miray Daner'le aşk yaşayan Oğulcan Engin annesi Seda Sayan ile bir mekandan çıkarken görüntülendi.