Seda Sayan paylaştı! İşte Çağlar Ökten’in gözünden sakındığı oğlu...

14 Şubat'ta Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti. Sayan, eşi Ökten'in ilk evliliğinden olan oğlunun dans performansını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşıma ilk yorum Sayan'ın sıkı dostu Safiye Soyman'dan geldi. Soyman, "Hay maşallah ya ne tatlı çocuk ne yetenekli... Maşallah maşallah ne yakışıklı çocuk babasına benzemiş" ifadelerini kullandı. İşte Çağlar Ökten'in gözünden sakındığı biricik oğlu...