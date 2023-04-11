Çağla Şıkel sevimli dostuyla paylaştı! Sosyal medya onları konuştu

İki oğlunun babası Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel, 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile görüntülendi. Nail Gönenli ile aşklarına tam gaz devam eden Şıkel, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sevimli dostu ile mutfakta çektiği görüntüleri yayınlayan Şıkel'in zevkle döşenmiş ev dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı 800 metrekarelik 9 odalı villasını merak edip araştırmaya başladı. İşte Çağla Şıkel'in zevkle döşenmiş lüks villası...