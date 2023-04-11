RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Çağla Şıkel sevimli dostuyla paylaştı! Sosyal medya onları konuştu

Çağla Şıkel sevimli dostuyla paylaştı! Sosyal medya onları konuştu

Çağla Şıkel sevimli dostuyla paylaştı! Sosyal medya onları konuştu
11.04.2023 21:40 - Son Güncelleme: 11.04.2023 21:40

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:10
Ahmet Kaya'nın mezarına giden...
Magazin 01:20
Yalı Çapkını 28. bölüm 2....
Magazin 00:39
Son haline tepki yağdı: “Ah...
Magazin 06:29
Alişan eşi Buse ve annesi ile...
Magazin 00:15
Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay...
Magazin 00:20
EDHO’nun Ömür’ü Ceren...
Magazin 04:20
Murat Dalkılıç’tan çok...
Magazin 00:42
Televizyon tarihinde...
Magazin 00:35
Eda Ece'nin nikah şahidi bakın...
Magazin 00:27
Berdan Mardini Barbie oldu...
Magazin 00:25
Meryem Üzerli'nin son hali...
Magazin 03:33
Şehsuvar Aktaş'ın, yangında...

İki oğlunun babası Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel, 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile görüntülendi. Nail Gönenli ile aşklarına tam gaz devam eden Şıkel, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sevimli dostu ile mutfakta çektiği görüntüleri yayınlayan Şıkel'in zevkle döşenmiş ev dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı 800 metrekarelik 9 odalı villasını merak edip araştırmaya başladı. İşte Çağla Şıkel'in zevkle döşenmiş lüks villası...

Magazin Videoları
SON DAKİKA