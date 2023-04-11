Güllü'den yıllar sonra gelen itiraf! Hayatının hatasını böyle açıkladı

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü hem şarkıları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Güllü, bir canlı yayında 7 yıllık eski eşinin hayatının en büyük hayatı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Güllü'nün 2 çocuğunun babası ve boşanma nedeni merak konusu oldu. Detayları öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Güllü'nün eski eşi kimmiş...