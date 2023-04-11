RAMAZAN İMSAKİYE
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Güllü'den yıllar sonra gelen itiraf! Hayatının hatasını böyle açıkladı

Güllü'den yıllar sonra gelen itiraf! Hayatının hatasını böyle açıkladı
11.04.2023 18:50 - Son Güncelleme: 11.04.2023 19:03

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Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü hem şarkıları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Güllü, bir canlı yayında 7 yıllık eski eşinin hayatının en büyük hayatı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Güllü'nün 2 çocuğunun babası ve boşanma nedeni merak konusu oldu. Detayları öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Güllü'nün eski eşi kimmiş...

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