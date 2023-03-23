Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? O görüntü sosyal medyayı salladı

Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? 'Çağlar Ökten'le boşanacaklar' iddiasının ardından lüks evini sergilemişti, o karenin sırrı ortaya çıktı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Boşanacakları yönündeki haberlerin ortaya çıkmasıyla adeta düşman çatlatan Çağlar Ökten ile Seda Sayan 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvasını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan 'boşanma haberlerine "Yav he he" yanıtı verirken bir davetteki o görüntü dikkat çekti. Kulağında işitme cihazı olan Seda Sayan'a ne olduğu merak edildi.