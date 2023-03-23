Haberler Magazin Videoları Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? O görüntü sosyal medyayı salladı

Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? O görüntü sosyal medyayı salladı

Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? O görüntü sosyal medyayı salladı
23.03.2023 10:38 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:39

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:09
90'lı yılların çocuk yıldızı...
Magazin 00:45
Berfu Yenenler imaj tazeledi!...
Magazin 02:36
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın...
Magazin 00:12
İbrahim Çelikkol oğlu Ali ile...
Magazin 00:12
Hakan Ural kızı Gisela'nın ata...
Magazin 01:52
Pınar Eliçe'den Hande Erçel...
Magazin 00:15
Ünlü İş kadınının tecavüz...
Magazin 00:20
Bir Küçük Gün Işığı’nın...
Magazin 00:24
Burak Çelik’in eski eşini...
Magazin 00:20
Çağla Şıkel son haliyle sosyal...
Magazin 00:09
Şarkıcı Bengü kızını paylaştı...
Magazin 00:30
Ajda Pekkan'ın kardeşi...

Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? 'Çağlar Ökten'le boşanacaklar' iddiasının ardından lüks evini sergilemişti, o karenin sırrı ortaya çıktı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Boşanacakları yönündeki haberlerin ortaya çıkmasıyla adeta düşman çatlatan Çağlar Ökten ile Seda Sayan 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvasını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan 'boşanma haberlerine "Yav he he" yanıtı verirken bir davetteki o görüntü dikkat çekti. Kulağında işitme cihazı olan Seda Sayan'a ne olduğu merak edildi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA