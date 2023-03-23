Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? 'Çağlar Ökten'le boşanacaklar' iddiasının ardından lüks evini sergilemişti o karenin sırrı ortaya çıktı
Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? 'Çağlar Ökten'le boşanacaklar' iddiasının ardından lüks evini sergilemişti, o karenin sırrı ortaya çıktı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Boşanacakları yönündeki haberlerin ortaya çıkmasıyla adeta düşman çatlatan Çağlar Ökten ile Seda Sayan 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvasını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan 'boşanma haberlerine "Yav he he" yanıtı verirken bir davetteki o görüntü dikkat çekti. Kulağında işitme cihazı olan Seda Sayan'a ne olduğu merak edildi. İşte detaylar...
23.03.2023 10:11 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:18
Seda Sayan korkuttu 'kulağına ne oldu? 'Çağlar Ökten'le boşanacaklar' iddiasının ardından lüks evini sergilemişti, o karenin sırrı ortaya çıktı.
İddialara inat Seda Sayan'dan sosyal medyada ardı ardına nispet paylaşımları gelmiş, Sayan yenilediği ve eşi ile oturacağı süper lüks villasının dekorasyonunu paylaşmıştı.
Seda Sayan, 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvalarını sosyal medya hesabından paylaşarak adeta düşman çatlattı.