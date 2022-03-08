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Şarkıcı Camila Cabello canlı yayında dans etmek isterken göğsü açıldı!

Şarkıcı Camila Cabello canlı yayında dans etmek isterken göğsü açıldı!
08.03.2022 20:54

OTOMATİK OYNAT

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Camila Cabello'nun canlı yayında frikik verdiği anlar kamerada! Dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello, konuk olduğu canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. Programa görüntülü olarak bağlanan şarkıcı, dans etmek için yerinden kalktığında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Dans figürlerini sergilemek isteyen Cabello, bir anda göğsü açılınca frikik verdi. Stüdyodaki sunucu ve konukların da bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemedikleri görüldü. O anlar saniye saniye kameralara yansırken Cabello, “Umarım az önce olanları görmemişsinizdir” ifadelerini kullandı.

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