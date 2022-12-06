Saraç hanesi sallantıda! Büyük kaos! Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç verdi veriştirdi: 'Adam olmayı öğreneceksin'

Ekranların en tanınmış doktorlarından Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'tan eşine 'ünlü astrologla yasak aşk" suçlaması geldi. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yalnız katılan Benan Saraç, Ender Saraç'ın astrolog Aygül Aydın'la geceye katılması üzerine "adam olmayı öğreneceksin" deyip ağzına geleni söyledi.

Ender Saraç 2013 yılında 7 yıldır birlikte olduğu Benan Saraç ile evlendi. Çiftin birlikteliklerinden Mikail isimli bir oğulları var. Benan Hanım nikahta kızlarına da hamileydi

Ancak yıllar içerisinde bu mutlu evlilikle ilgili sarsıcı iddialar ortaya atılmaya başladı, hem de Benan Saraç tarafından.

İddialara göre Benan Saraç, eşi Ender Saraç'ın şiddetine maruz kalmış ve bu anları video ile kayda almıştı. Bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Benan Hanım, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Ender Saraç'ın korumasıyla da kavga ettiği öne sürülen Benan Saraç, Instagram hesabından bu konularla ilgili arka arkaya paylaşımlarda bulunmuştu.

Bu olayların üstünden neredeyse 1 sene geçti ancak ne olduysa geçtiğimiz Altın Kelebek ödül töreninde oldu. Benan Saraç törene kendi başına katılmış ve kameralara işte böyle poz vermişti.

Ender Saraç ise birlikte bir ajanda hazırladığı ve imza günü yaptığı Astrolog Aygün Aydın ile geceye katıldı.

Benan Saraç Instagram'dan açtı ağzını yumdu gözünü.Sosyal medya hesabından törenden paylaşım yapan Saraç, bir takipçisinin "Eşinizde orada ama sizi beraber göremiyoruz" yorumu üzerine sessizliğini bozan Benan Saraç, adeta ateş püskürdü."Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi!

"ADAM OLMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepkisini gösterdi.Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.

"ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM"

Yorumun ardından birisine attığı "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi:

"Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."

"YUVAYI YIKMAK KOLAY MI?

Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediği kontrolün kendisinde olduğunu söyledi. Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti:"Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok 'bugün çok karizmatik görünüyorsun' falan. Görmemeye o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak.

Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal... Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya. Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın."