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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ‘’çok yakında’’ deyip paylaştı! Son hali dikkat çekti

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ‘’çok yakında’’ deyip paylaştı! Son hali dikkat çekti
06.12.2022 17:59 - Son Güncelleme: 06.12.2022 18:00

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Havva Öztel son olarak Instagram hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırdı. "Evleniyor musun?" soruları sorulan Havva Öztel'in klip çekimi yaptığı düşünülürken "çok yakında" dediği paylaşımı dikkat çekti. İlk bakışta Tilki'nin annesini görenler Havva Öztel'i tanımakta zorlandı. Bazı takipçiler Öztel'in photoshop'u fazla kaçırdığını düşündü ve ünlü ismi Göksel'e benzetti. İşte o paylaşım...

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