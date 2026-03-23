Safiye Soyman Bodrum'da kapısına gelen yaban domuzunu elleriyle besledi: "Bir de hamile..."

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Ramazan Bayramı tatilini geçirdiği Bodrum'da evinin kapısına kadar gelen yaban domuzuyla ilginç anlar yaşadı. Domuzu elleriyle cevizle besleyen Soyman'ın o anları kameralara yansıdı. O görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

"Kapının önüne kadar gelmiş, ben nasıl beslemeyim?"

Görüntülerde Safiye Soyman'ın domuza ceviz verdiği ve uzun süre yanında kalarak beslediği görüldü. Soyman, "Korkmayın domuz bir şey yapmıyor. Kapının önüne kadar gelmiş ben nasıl beslemeyim? Bir de hamile..." diyerek domuzla ilgilenmeye devam etti.

Domuz yaklaşınca kısa süreli panik

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Soyman, bir süre sonra domuzun üzerine doğru yürümesiyle hızla geri çekildi. Kısa süreli panik anları da görüntülere yansıdı. Soyman'ın bu ilginç deneyimini paylaştığı sosyal medya gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü.