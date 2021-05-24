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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı sarstı!

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı sarstı!
24.05.2021 16:29
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine san veren Melis Sezen, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin dekolteli pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen'in "Ayna ayna söyle bana" notunu düştüğü paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Derin dekolteli çiçekli elbisesiyle poz veren Sezen'e "Var mı senden güzeli?" yorumları yapıldı. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o pozu…


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