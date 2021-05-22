Vav TV İzle

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Ayna karşısındaki pozlarını paylaştı sosyal medya karıştı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine san veren Melis Sezen, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin dekolteli pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen'in "Ayna ayna söyle bana" notunu düştüğü paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Derin dekolteli çiçekli elbisesiyle poz veren Sezen'e "Var mı senden güzeli?" yorumları yapıldı. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o pozu…

22.05.2021 23:37 - Son Güncelleme: 22.05.2021 23:37
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Ayna karşısındaki pozlarını paylaştı sosyal medya karıştı

Sadakatsiz dizsinde can verdiği Derin karakteriyle izleyiciyle buluşan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Ayna karşısındaki pozlarını paylaştı sosyal medya karıştı

Ünlü oyuncu, son olarak derin dekolteli çiçekli elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozlarla gündem oldu. Sezen'in "Ayna ayna söyle bana" notunu düştüğü paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Ayna karşısındaki pozlarını paylaştı sosyal medya karıştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği ve kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma "Var mı senden güzeli?" yorumları yapıldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Ayna karşısındaki pozlarını paylaştı sosyal medya karıştı

Öte yandan fiziğiyle dikkat çeken Melis Sezen'in boyu da merak konusu oldu. İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlülerin boyları…

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen göğüs dekoltesi ile boy gösterdi! Ayna karşısındaki pozlarını paylaştı sosyal medya karıştı

DAMLA COLBAY - 170 CM