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Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! 'Birbirleriyle alakaları yok'

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! 'Birbirleriyle alakaları yok'
03.06.2021 09:58
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Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor... Rol aldığı dizilerdeki performansı ile her daim adından söz ettiren 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere Sadakatsiz dizisinin final bölümü için sosyal medyadan paylaştığı veda mesajı ile gündeme geldi. Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Dere'nin özel hayatı hakkında her detay merak edilirken, kardeşini görenler şaştı kaldı. Bir dönem uğradığı silahlı saldırıyla gündeme gelen Cansu Dere'nin kardeşi Arda Dere ablasına hiç benzemiyor. İşte Cansu Dere ve kardeşi Arda Dere...


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