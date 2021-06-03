''Peynirden nefret ederim'' Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ile samimi röportaj!

Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakteriyle sevgimizi kazanan güzel oyuncu Selin Genç Dizi tv'ye hakkında merak edilenleri açıkladı. Selin Genç hiç bilinmeyen bir özelliğini açıkladı. Genç, Peynirden nefret ettiğini ve mutfak sahnelerinde peynir kestirmediğini açıkladı. Selin Genç kendini nasıl tanımlıyor? Gülten dışında hangi karakteri canlandırmak isterdi? Setin en neşeli ismi kim? Etrafında kıskanan arkadaşların oluyor mu? Gülten'le benzer tarafların var mı? İşte Selin Genç'in dizi tv'ye verdiği samimi röportaj...