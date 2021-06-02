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Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor

Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor... Rol aldığı dizilerdeki performansı ile her daim adından söz ettiren 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere Sadakatsiz dizisinin final bölümü için sosyal medyadan paylaştığı veda mesajı ile gündeme geldi. Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Dere'nin özel hayatı hakkında her detay merak edilirken, kardeşini görenler şaştı kaldı. Bir dönem uğradığı silahlı saldırıyla gündeme gelen Cansu Dere'nin kardeşi Arda Dere ablasına hiç benzemiyor. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

02.06.2021 17:43 - Son Güncelleme: 02.06.2021 17:55
Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor

'BİRBİRLERİYLE ALAKALARI YOK'

Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran Sadakatsiz, 2 Haziran Çarşamba 20.00'da ekrana yayınlanacak son bölümünün ardından sezon finali yapıyor.

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Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle başarılı bir oyunculuk örneği sergileyen Melis Sezen de sosyal medya hesabından rol arkadaşı Cansu Dere'yle samimi pozunu paylaştı. Sezen fotoğrafın altına ise "Paydos" notunu düştü.

Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor

Sadakatsiz 2. sezon bölümleri, Ekim ayında yine Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin sevilen oyuncusu Cansu Dere özel hayatıyla sosyal medya gündeminde...

Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor

Cansu Dere hakkında araştırma yapanlar Cansu Dere'nin kardeşinin uğradığı silahlı saldırı haberiyle karşılaşınca Arda Dere'nin kim olduğunu merak etti. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Sadakatsiz'e veda eden Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Yan yana görenler 'birbirleriyle alakaları yok' diyor

YÜSRA GEYİK VE ABLASI KÜBRA GEYİK