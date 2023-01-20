Reza Zarrab’ın Hadise’ye hediye ettiği araç ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Reza Zarrab'ın, Hadise'ye hediye ettiği iddia edilen aracın akıbetine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...