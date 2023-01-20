Halit Ergenç biricik eşi Bergüzar Korel'i taklit etti! O anlar sosyal medyayı salladı

Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'in uykusunu taklit etti sosyal medya yıkıldı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Kaldıkları evden, gittikleri yerlere kadar pek çok başlıkta takipçilerine paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, bu defa Halit Ergenç'le birlikte geçirdiği romantizm dolu bir günlerini takipçileriyle paylaştı. Bergüzar Korel'i uyurken taklit eden Halit Ergenç'in o anları çok konuşuldu. Korel, eşiyle romantik anlarını, "Bugün baş başa kaçtık evden. Nehir kenarında bisiklete bindik, sonra yemeğe oturduk. Uyurken hep izler beni, güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır, onu anlatıyor.. Bu romantik anlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Biraz ilham almak isterseniz yana kaydırmanız yeterli." notuyla paylaştı.