Kerem Bürsin ile Danla Bilic aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomenden açıklama geldi

Kerem Bürsin ile Danla Bilic'in sevgili olduğu iddiası şoke etkisi yarattı. Aşk bombası patladı, ilk açıklama geldi. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle sevgili olan Kerem Bürsin'in son olarak Danla Bilic ile birlikte olduğu iddia edildi. Kubilay Aka ile ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan fenomen Danla Bilic'in son olarak oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Bilic, Bürsin ile çıkan aşk iddiasına bakın ne yanıt verdi.