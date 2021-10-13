Haberler Magazin Videoları Reytinge reyting katacak transfer! EDHO bomba transferlerle geri dönüyor! Yeni sezonda Neslihan Atagül rüzgarı mı esecek?

Reytinge reyting katacak transfer! EDHO bomba transferlerle geri dönüyor! Yeni sezonda Neslihan Atagül rüzgarı mı esecek?

Reytinge reyting katacak transfer! EDHO bomba transferlerle geri dönüyor! Yeni sezonda Neslihan Atagül rüzgarı mı esecek?
13.10.2021 20:12
Ana Sayfa 03:04
Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı...
Ana Sayfa 01:17
Pınar Altuğ eski partneri...
Ana Sayfa 00:21
Evlilik sürprizi!
Ana Sayfa 00:35
Neslihan Atagül'den cesur...
Ana Sayfa 00:33
Burcu Özberk paylaştı yorumlar...
Ana Sayfa 04:51
200 bin lirayı çöpe atan...
Ana Sayfa 02:42
Haydarpaşa'da büyük keşif! İlk...
Ana Sayfa 00:40
KKTC Başbakanı istifa etti
Ana Sayfa 00:10
Dolmabahçe-Levazım Tüneli...
Ana Sayfa 02:21
Bilim Kurulu toplanıyor!
Ana Sayfa 01:03
Türkiye'nin konuştuğu Eymen...
Ana Sayfa 03:25
Tel Rıfat'ta Rus drone'u...

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi netleşiyor. Yeni sezonu için geri sayım yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bomba iddialar gelmeye başladı. 7'nci sezonuna iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan EDHO, 12 ünlü ismi kadrosuna katmıştı. Ortaya atılan bu iddianın ardından, Neslihan Atagül'ün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katılıp katılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, hem Atagül'ün hem de EDHO hayranları büyük bir heyecan yaşadılar. Bu gelişmelerin ardından güzel oyuncunun hayranları iddialardaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA