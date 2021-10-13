Reytinge reyting katacak transfer! EDHO bomba transferlerle geri dönüyor! Yeni sezonda Neslihan Atagül rüzgarı mı esecek?

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi netleşiyor. Yeni sezonu için geri sayım yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bomba iddialar gelmeye başladı. 7'nci sezonuna iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan EDHO, 12 ünlü ismi kadrosuna katmıştı. Ortaya atılan bu iddianın ardından, Neslihan Atagül'ün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katılıp katılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, hem Atagül'ün hem de EDHO hayranları büyük bir heyecan yaşadılar. Bu gelişmelerin ardından güzel oyuncunun hayranları iddialardaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.