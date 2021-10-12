Kimi ararsan var böyle efsane kadro bir daha gelmez! EDHO'dan baş döndürecek transferler

EDHO 7. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışacak. Kadroya bu sezon Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Servet Pandur, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Osman Soykut, İlker Aksum ve Burcu Binici gibi önemli isimler katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in canlandıracağı karakterler netleşti. Uğur Yücel Ağa Dayı, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle ön planda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İlker Aksum diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu.

14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.