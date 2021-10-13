Ortalık karman çorman masaya pus çöktü! EDHO'ya İdris'in yeğeni geliyor avını sinsice parçalayacak

Yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken bir oyuncunun daha canlandıracağı karakter belli oldu. Diziye katılan ünlü oyuncu Hazım Körmükçü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İdris'in yeğeni olan Barış karakterini canlandıracak. EDHO 7. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayıyor. Pek çok ünlü ismi kadrosuna katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışacak. Kadroya bu sezon katılan Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in de canlandıracağı karakterler netleşti. Uğur Yücel Ağa Dayı, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle ön planda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.