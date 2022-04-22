RAMAZAN İMSAKİYE
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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’un inanılmaz değişimi dudak uçuklattı! Kim der iki çocuk annesi...

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop’un inanılmaz değişimi dudak uçuklattı! Kim der iki çocuk annesi...
22.04.2022 08:58

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Rafet El Roman'ın eski eşine bakın! 15 Aralık 1976'da Adana'da dünyaya gelen Tuğba Altıntop, liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. Ancak Altıntop, 1996 yılında katıldığı Miss Turkey'de dereceye girdi ve tüm hayatı değişti. Aynı yıl şarkıcı Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un, bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile 2003 yılında olaylı bir şekilde boşanan Altıntop, ayrılığın ardından bir süre ortalarda görülmedi. 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başlayan ünlü isim, şarkıcılığa soyundu. Hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Altıntop, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının inanılmaz değişimini görenler ise "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Tuğba Altıntop'un son hali...

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