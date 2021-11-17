Rachel evrimi! Rachel Araz'ın o fotoğrafı sosyal medyaya damgasını vurdu: "Estetik değil yüz nakli yaptırmış"

Lüks hayatıyla son dönemin konuşulan isimlerinden olan Rachel Araz Kiresepi de estetikli çıktı.

Sosyal medyada yaptığı ürün tanıtımlarıyla milyonlar kazanan ve bir holding gibi para basan sosyetik güzelin çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı olay yarattı.

İş adamı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Rachel Araz'ın okul albümündeki fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.

İSMİ BİLE FARKLI!

Albümde Raşela Funda Araz ismiyle fotoğrafı bulunan sosyetik güzelin yıllar içindeki değişimi dudak uçuklattı.

"Bugüne kadar hiç estetik yaptırmadım. Buna botoks dahil" sözleriyle bilinen Araz'ın burnuna ve yanaklarına estetik yaptırdığı açıkça ortaya çıktı.

Sosyetik güzelin eski halini görenler, "Rachel evrim geçirmiş", "Estetik yaptırmamış resmen yüz nakli yaptırmış" "Sadece yüzünü değil isminin yazımını bile değiştirmiş" yorumu yaptı.

Rachel'i hiçbir okul arkadaşı tanımaz herhalde.

Estetik değil bunun adı pestetik.

'Botoks bile yaptırmadım' demiş. Tam bir Pinokyo.

Böyle devam ederse 10 sene sonra Rachel, Ajda Pekkan'ı sollar.