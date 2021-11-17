Masterchef Görkem'in ablası da yarışmalarla ünlenmiş! İşte Görkem Demiral'ın ablası Esra Demiral...

MasterChef 2021'debir ilk yaşandı. Elenen 10 yarışmacıya, ana kadroya dönmeleri için ikinci bir şans verildi. Kaptanlık düellosunun yapılmadığı gecede; daha önce programa veda eden yarışmacılar, geri dönmek için canla başla mücadele etti.

Yarışmacılar ilk ana kadro için şıhıl mahşi yemeğini hazırladı. Bunun sonucunda ise ana kadroya yeniden giren ilk isim, önceki akşam yarışmaya veda eden Azize oldu.

Sonrasında kalan dokuz kişinin son şansı olan ikinci oyun oynandı. Bu etapta şefler, ikinci kişiyi seçmek için; narenciyeli ördek göğsü yemeğini istediler. Yarışmanın sonunda en iyi tabağı çıkaran Görkem, ana kadroya giren ikinci isim oldu.

Masterchef Görkem hakkında araştırma yapanlar gördükleri karşısında şaşkına döndü. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor. Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor. MasterChef' Görkem merak edilen isimler arasında bulunuyor. 1999 yılında dünyaya gelen Görkem Demiral İzmir'de doğmuş. Manisa'daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE GÖRKEM DEMİRAL EVLİ Mİ?

Babasını 2019'da kaybettikten sonra annesi ve kardeşleriyle yaşamaya başlayan Demiral, evli değil. Bir ilişkisinin de olmadığını söyleyen Demiral, sanatıyla hayatta önem verdiği 3 şey için çalışacağını belirtti; aile, başarı ve paylaşım...

Ancak Görkem Demiral hakkında en çok şaşırtan detay kendisi hakkında değil ablası hakkında.

İŞTE GÖRKEM DEMİRAL'IN ABLASI ESRA DEMİRAL

Abla Esra Demiral kardeşinden çok çok daha ünlü. Instagram'da 200 bine yakın takipçisi olan Esra Demiral aslında ekranlardan da tanıdığımız bir isim. Görkem'in ablası Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı. Fotomodel olan Esra Demiral, ulusal kanallarda kapı kapı gezmiş desek yeridir.

Kah 'Temizlik Benim İşim' yarışmasında boy gösteren Esra Demiral...

Kah Kuaförüm Sensin yarışmasında boy göstermiş. Kardeşinin ana kadroya yeniden girdiği akşam da, desteğini göstermeyi ihmal etmedi Esra Demiral.

ESRA DEMİRAL KİMDİR?

Esra Demiral 1995 yılının Haziran ayında İzmir'de Fas'lı bir anne ve İzmir'li bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi Tarih bölümünde eğitimini tamamlayan Demiral aynı anda da açık öğretimde Sosyoloji bölümünden eğitimini tamamlamıştır. Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi oldukça seven Esra Demiral aynı zamanda da spor ile yakından ilgilenmektedir.

Baba mesleği olan işletmeciliği de küçük yaşlardan itibaren babasından öğrenip kavrayan Esra Demiral, hem eğitimini devam ettirip hem de işletmecilik yaparak geçimini sağlamıştır. İzmir, Antalya ve İstanbul gibi önemli şehirlerde kısa sürede adından söz ettirip önemli işletmelerde görev yapan başarılı isim halen İzmir'de adından oldukça sık söz ettiren bir kafenin işletilmesinde görev almaktadır.