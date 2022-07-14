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Pınar Altuğ’un tatil halleri sosyal medyayı salladı! Leopar desenli bikinisiyle…

Pınar Altuğ’un tatil halleri sosyal medyayı salladı! Leopar desenli bikinisiyle…
14.07.2022 19:19 - Son Güncelleme: 14.07.2022 19:19

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2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Pınar Altuğ, önceki gün bir sitenin iskelesinde leopar desenli bikinisiyle görüntülendi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ fit hali ile bakışları üzerine toplamayı başardı...

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