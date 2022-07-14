Defne Samyeli dergi çekiminde ortalığı salladı! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, hem sahneleri hem de rol aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isim şimdi ise dergi çekiminde verdiği pozlarla çok konuşuldu. Şamdan Plus dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, pozları ve fit haliyle dikkat çekti. Siyah mayosundan altın rengi bikinisine kadar birçok farklı şekilde objektif karşısına çıkan Samyeli, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...