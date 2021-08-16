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Pınar Altuğ'dan kocasına özel aşk dolu paylaşım! Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş

Pınar Altuğ'dan kocasına özel aşk dolu paylaşım! Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş
16.08.2021 12:22
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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la deniz kenarında sarmaş dolaş! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, katıldığı bir programda yatak odası sırlarını ifşa etmişti. Açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak eşinin kendisine evlenme teklifi ettiği günün yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. 46 yaşındaki Altuğ'un eşi ile verdiği poz kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...


Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

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